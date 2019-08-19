Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в праздновании Дня воздушного флота

Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушного флота. В Иркутском аэропорту для иркутян состоялась выставка воздушных судов.

Все желающие побывали на взлетной полосе аэропорта, где смогли подняться на борт и посидеть за штурвалом самолета или вертолета, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В праздничном мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Глава города поздравил работников аэропорта, офицеров военно-воздушного флота – служащих и ветеранов:

– Международный аэропорт Иркутск, со своей богатой историей вносит весомый вклад в развитие авиации. Благодаря работе многих поколений сотрудников предприятия наш город сегодня является крупным транспортным, логистическим и туристическим центром России. Ветераны, работники аэропорта – это команда настоящих профессионалов, преданных своему делу. Здесь работают неравнодушные люди! И это по-настоящему замечательная традиция – в день авиации устраивать для иркутян настоящий праздник под открытым небом. С праздником, Иркутск!

Глава города вручил почетные грамоты и благодарности мэра сотрудникам Иркутского аэропорта: начальнику технического отдела Сергею Иванову, инспектору по досмотру службы транспортной и авиационной безопасности Аркадию Круглову, водителю службы автотранспорта Валерию Молчанову и ведущему специалисту по учебно-методической работе авиационного учебного центра Марине Томиловой.