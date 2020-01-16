Мэрия Иркутска поможет жильцам аварийного общежития ИВВАИУ подготовить иски в суд

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска окажет содействие жильцам общежития, расположенного по ул. Советская, 176, в подготовке исковых заявлений в суд о признании за ними и членами их семей права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма. Об этом в ходе встречи с горожанами заявил заммэра-председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский. Напомним, накануне СУ СКР по Иркутской области заявило, что проверит условия проживания в этом общежитии и начнет доследственную проверку по признакам халатности. Как сообщает пресс-служба мэрии, пятиэтажное общежитие с четырьмя подъездами коридорного типа было построено в 1983 году для военнослужащих, работающих в Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище. – После расформирования ИВВАИУ в 2016 году это здание общежития было передано Министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке. По документам, предоставленным Министерством обороны, жителей в этих помещениях не числилось. Вместе с тем, в здании общежития проживают пять семей, члены которых, с их слов, ранее работали в ИВВАИУ, и им были предоставлены жилые помещения в общежитии по договорам найма на период работы в ИВВАИУ. При этом факт правомерности проживания граждан Сибирским территориальным управлением имущественных отношений Минобороны РФ подтвержден не был, – рассказал начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев. Как пояснил Владимир Преловский, в связи с обращениями в Центральное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны были направлены письма о рассмотрении вопроса по переселению граждан. До настоящего времени официально ответы не были предоставлены. Также в 2014 году администрация города обращалась в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче в муниципальную собственность земельного участка под общежитием для регистрации права муниципальной собственности на здание общежития и осуществления его эффективной эксплуатации и содержания. Однако согласно приказу заместителя министра обороны РФ от 5 февраля 2019 года №91 земельный участок под общежитием был передан в собственность Иркутской области, а не в муниципальную собственность города. – В связи с этим у нас отсутствует законное право признать здание аварийным и переселить семьи, проживающие в данных помещениях. Поэтому мы провели работу с жителями и на основании их заявлений непригодными для проживания были признаны отдельные комнаты. Также мы поставили на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, пять семей, проживающих в общежитии, – подчеркнул Владимир Преловский. Учитывая, что эти люди не могут официально подтвердить за ними права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, мэрия предложила им подтвердить свое право пользования жилыми помещениями в судебном порядке, чтобы в дальнейшем вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма, и пообещала бесплатную правовую помощь при подготовке соответствующих документов в суд. Кроме того, жильцам общежития предложили временно переехать в маневренный фонд до решения вопроса о расселении, но пока что никто из них не написал соответствующее заявление. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

владимир преловский

ивваиу

иркутск

приоритет иркутск

скр

суд Тэги: View the discussion thread.