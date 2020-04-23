Мэрия Иркутска собрала полмиллиона рублей для лечащих врачей пациентов с коронавирусом

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска собрала почти полмиллиона рублей на поддержку врачей, которые лечат больных коронавирусом. Личные средства предоставили сотрудники мэрии, сообщает пресс-служба администрации.

Деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты и приборов для обеззараживания воздуха в три лечебных учреждения: Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу, городскую клиническую больницу №1, Иркутскую станцию скорой медицинской помощи.

– Сейчас для медиков очень сложный период. Сотрудники лечебных учреждений принимают на себя первый удар в борьбе с коронавирусом. Совместно с руководителями больниц города обсудили, что медучреждениям необходимо в первую очередь. Практически все отметили, что наиболее остро стоит вопрос с обеспечением медперсонала средствами индивидуальной защиты, – пояснил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Для того, чтобы обезопасить медицинских работников при лечении больных с короновирусной инфекцией необходимы, в том числе специальные маски и респираторы. Их расход очень большой: за сутки мы используем порядка 150 штук. Поэтому такие средства защиты нам крайне необходимы , – рассказал главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. Он поблагодарил неравнодушных иркутян за поддержку и призвал соблюдать горожан профилактические меры.

Напомним, сотрудники администрации Иркутска поддержали инициативу вице-мэра Иркутска Руслана Болотова о перечислении финансовых средств с зарплаты для поддержки врачей, которые лечат больных коронавирусом.

В Иркутской области, по данным на утро 23 апреля, был зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом, самое большее число – в Иркутске.