Металлурги опробовали новую площадку для игры в пейнтбол в Братске

Братск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске появилась новая площадка для игры в пейнтбол на базе отдыха «Простоквашино». В минувшие выходные её опробовали металлурги БрАЗа.

Восемь команд. Шарики с краской, маркер и защитное обмундирование. Первые соревнования по пейнтболу прошли на базе семейного отдыха «Простоквашино», сообщает БСТ.

Особенность новой площадки – открытая территория на берегу залива. Доказанное преимущество игры – её безопасность среди многих видов экстремального спорта и отдыха. Благодаря этому в пейнтбол могут играть и дети.

Сергей Сковпин, председатель профкома БрАЗа:

– Купили оборудование, своими руками сделали площадку. В прошлом году провели пробные игры. В этом году полномасштабные соревнования здесь среди заводчан. И появилась уникальная возможность у всех жителей города Братска посещать эту площадку для того, чтобы проводить время, активно двигаясь, занимаясь спортом. Теперь, благодаря тому, что мы купили также оборудование и для детей, появляется возможность на этой площадке проводить время семьями.

Территорию яхт-клуба активно развивают. Компания РУСАЛ ежегодно вкладывает несколько миллионов рублей в его реконструкцию. И этот год – не исключение.

Средства будут выделены в рамках соглашения с администрацией Братска. Металлурги БрАЗа с удовольствием осваивают новое место для досуга и получают массу положительных эмоций.

Следующие соревнования по пейнтболу и награждение победителей состоится 12 июня.