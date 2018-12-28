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29.12.2018

Метеорологи: декабрь 2018 года в Приангарье выдался контрастным

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На юге Иркутской области на сегодняшний день прошло 34% или 58 дней от метеорологической зимы, в северной части региона – 40% или 78 дней. Декабрь-2018 отметился контрастами, рассказал 28 декабря на пресс-конференции начальник агрометеорологических прогнозов иркутского УГМС Владимир Гонтарь.

Напомним, в этом году зима в Приангарье началась аномально поздно. Весь декабрь, по словам Владимира Гонтаря, холодные арктические воздушные массы над регионом сменялись выносом тепла из Средней Азии.

– Первая декада декабря по температуре выдалась на 7-9, на северо-западе области – на 10-12 градусов холоднее нормы. Средние значения составили 23-25 градусов ниже нуля, в северных и верхнеленских районах – 26-31, а самые минимальные – 32-39 и 40-47 градусов мороза, – рассказал Владимир Гонтарь.

Вторая декада декабря, пояснил метеоролог, оказалась контрастно теплой – средние температурные значения не превышали минус 10-14 градусов, на севере Иркутской области – минус 15-18. Эти показатели были на 4-8, на севере – на 9-12 градусов выше нормы.

– Очень холодная арктическая воздушная масса пришла в регион в третьей декаде декабря. Пик морозов пришелся на юге Иркутской области на 26-27 число, когда температура воздуха в столице Приангарья составляла минус 37 градусов, в районе аэропорта – минус 40, в селе Хомутово Иркутского района – минус 42 градуса. На Крайнем Севере, в селе Ика Катангского района зафиксировали рекордно низкую для этой зимы температуру – минус 54 градуса, – отметил Владимир Гонтарь.

Он пояснил, что при всем этом такие морозы для Иркутской области – не такая большая редкость, их повторяемость – не 10-22%, а в пригороде Иркутска и вовсе температура минус 42 градуса за последние 50 лет наблюдалась шесть раз, 37 градусов и ниже – каждый второй год.

– Конечно же, такие низкие температуры оказывают негативное влияние на посевы, особенно там, где низкие снежные покровы, но критической температуры вымерзания пока не было, – сказал Владимир Гонтарь. – Кстати, снега в этот раз, особенно по сравнению с прошлым годом, в регионе выпало пока что чуть меньше нормы.

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