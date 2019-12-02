Метеорологи: ноябрь в Иркутской области выдался холоднее обычного

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ноябрь в Иркутской области отличался «температурными качелями» и был весьма контрастен. Однако в целом месяц оказался холоднее обычного. Об этом на пресс-конференции 2 декабря рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Первая декада ноября в Иркутской области была теплее обычного на 3-6 градусов, в Иркутске – на четыре градуса. Зато вторая декада выдалась морознее средних многолетних значений. На юге было холоднее на 5-7 градусов, а на Крайнем севере – на 11-15 градусов.

– Надо отметить, что в ноябре часто отмечается такая ситуация, когда в первой декаде наблюдаются значительные положительные отклонения, а во второй – значительные отрицательные. Связано это с тем, что в начале месяца возвращается ещё осеннее тепло, воздух приходит с южных широт. За последние десятилетия такая ситуация складывалась в прошлом году, в 2017 и в 2011 году. На Крайнем севере отклонения не так часты. Ранее такое было во второй декаде 2016 года и в 1987 году. То есть это достаточно редко, – говорит Юлия Янькова.

Поскольку третья декада ноября тоже была холодной, то средняя температура по месяцу выдалась ниже нормы по всей территории. В Иркутске – на полтора градуса.