Метеорологи: в первой декаде мая в Иркутской области ожидается похолодание

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В первой декаде мая в Иркутской области ожидается неустойчивая погода, синоптики прогнозируют понижение температур, дожди и ветра. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Уже сегодня погода изменилась. Всему виной – циклон и холодный атмосферный фронт. В период с 1 по 6 мая мы прогнозируем усиление ветра по западным и центральным районам до 15-18 м/с. Также ожидаются дожди, а в западных и северных районах может пойти мокрый снег, – отметила Юлия Янькова. Она добавила также, что максимальное усиление ветра для южных районов области прогнозируют в ночь на 2 мая. В эту же ночь возможны самые сильные осадки первой декады месяца. День 2 мая может стать самым прохладным в период с 1 по 6 число. В целом в первые майские дни в некоторых районах региона температура воздуха может опускаться до -6° ночью. Дневные температуры контрастные, могут колебаться от +11, +16° до +15, +22°. Среднесуточные показатели на весь месяц составляют +3, +8° ночью с понижением в отдельные дни до -5°, днем воздух будет прогреваться до +12, +17° до +24°. Также Юлия Янькова рассказала о двух прошедших весенних месяцах. Март хоть и был теплым и богатым на осадки, всё равно не побил никаких рекордов. Среднемесячная температура превысила климатическую норму на 3-8°. Третья его декада была по-весеннему теплой, в отдельные дни воздух прогревался до +12, +19°, в связи с этим в Иркутской области рано наступила весна. Она пришла в регион на пару недель раньше обычного. Между тем, апрель отличился. Практически весь месяц преобладало аномальное тепло. Как и март, апрель 2020 года оказался на 3-8° выше климатической нормы. Это связано с выносом теплых воздушных масс с районов южного Казахстана, Средней Азии и южного побережья Каспийского моря. По наблюдениям синоптиков, апрель этого года похож на апрель 2003 и 2014 годов. Более того, Юлия Янькова отметила, что теплая погода в этом месяце – не редкость. Такое бывает в 70% случаев. Гораздо реже встречается холодный апрель, как это было, например, в 2006 или 2010 годах. Кроме прочего, иркутские метеорологи уже составили предварительный прогноз на июнь. Температура воздуха в июне может оказаться на 1-2° выше климатической нормы. Осадков в южных и западных районах ожидают чуть больше нормы, в верхнеленских – около и чуть ниже нормы, а вот в северных районах осадков предположительно будет меньше, чем требуется. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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