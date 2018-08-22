Мэтры международной фотожурналистики поделятся с иркутянами секретами мастерства

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС в рамках собственного творческого проекта «Поколение М» проведёт в Иркутске ряд творческих встреч с участием фотографов международного уровня. В областной центр приезжают лауреат «World Press Photo» Владимир Песня и основатель культурного проекта Русс Пресс Фото Василий Прудников. Творческие встречи состоятся в Арт-Заводе Доренберг и будут приурочены к уникальному событию – открытию выставки «Гран-при по-русски». Об этом сообщает пресс-служба МТС. Уже несколько лет эта экспозиция собирает аншлаги в западной части России и за рубежом. Ею восхищались в Амстердаме, Хьюстоне, Братиславе, Калининграде и Москве. Жители и гости столицы Прибайкалья увидят около 600 фоторабот 120 наших соотечественников, ставших в разные годы победителями престижной международной премии «World Press Photo», которая основана более 60 лет назад в Нидерландах. «Данная выставка не просто коллекция фотографий - это первая в мире национальная выставка фотожурналистики. Увидеть фото-историю России в таком качестве – метр на метр, в хронологическом порядке – больше, пожалуй, нет возможности нигде. У иркутян такая возможность появилась благодаря уникальному проекту МТС «Поколение М». Компания не только дает возможность детям развивать таланты посредством мастер-классов в Интернете, но и проводит масштабные мероприятия и живые творческие встречи в регионах», - прокомментировал Василий Прудников, автор проекта «Русс Пресс Фото». Владимир Песня - лауреат различных международных и российских фотоконкурсов. Его серия «Хоккей в Ветлуге» стала лучшей фотоисторией в категории «Спорт» на конкурсе World Press Photo 2016. Закончил МИИГАиК по специальности астрономогеодезия и Новый гуманитарный университет (журналистика). С 1996 года работал в прессе, в том числе в ежедневных газетах «Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и «Спорт день за днём», а также фотоагентстве Epsilon. Активно сотрудничал с агентством Getty Images. С 2011 года — специальный фотокорреспондент РИА «Новости». Автор долгосрочного выставочного проекта «Песня о спорте». Василий Прудников - фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2017», преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики). Открытие экспозиции «Гран-при по-русски» состоится 30 августа в 18-00 в Арт-Заводе Доренберг, ул. Баррикад, 51/4. Творческие встречи с московскими фотографами пройдут в первые дни работы выставки - 30 и 31 августа, начало в 19-00. Пообщаться с мэтрами смогут все желающие, возрастных ограничений нет. Зарегистрироваться можно в группе «Поколение М» в ВК. СПРАВКА: «Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

– комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано почти 16,5 миллионов рублей, которые направлены на детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других. РУСС ПРЕСС ФОТО – некоммерческая организация, созданная в 2010 году. Цель проекта – популяризация и поддержка отечественной школы фоторепортерства, освещение истории и создание архива современной фотожурналистики России. РУСС ПРЕСС ФОТО занимается организацией и проведением фотовыставок, семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами. Проект является организатором Национального конкурса российской пресс-фотографии «РОСС ПРЕСС ФОТО». Проект РУСС ПРЕСС ФОТО сотрудничает со всеми российскими и ведущими зарубежными фотоагентствами, в том числе со всемирно известным Фондом пресс-фотографии World Press Photo. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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