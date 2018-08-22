|Общество
|23.08.2018
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Мэтры международной фотожурналистики поделятся с иркутянами секретами мастерства
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Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС в рамках собственного творческого проекта «Поколение М» проведёт в Иркутске ряд творческих встреч с участием фотографов международного уровня. В областной центр приезжают лауреат «World Press Photo» Владимир Песня и основатель культурного проекта Русс Пресс Фото Василий Прудников.
Творческие встречи состоятся в Арт-Заводе Доренберг и будут приурочены к уникальному событию – открытию выставки «Гран-при по-русски». Об этом сообщает пресс-служба МТС.
Уже несколько лет эта экспозиция собирает аншлаги в западной части России и за рубежом. Ею восхищались в Амстердаме, Хьюстоне, Братиславе, Калининграде и Москве. Жители и гости столицы Прибайкалья увидят около 600 фоторабот 120 наших соотечественников, ставших в разные годы победителями престижной международной премии «World Press Photo», которая основана более 60 лет назад в Нидерландах.
«Данная выставка не просто коллекция фотографий - это первая в мире национальная выставка фотожурналистики. Увидеть фото-историю России в таком качестве – метр на метр, в хронологическом порядке – больше, пожалуй, нет возможности нигде. У иркутян такая возможность появилась благодаря уникальному проекту МТС «Поколение М». Компания не только дает возможность детям развивать таланты посредством мастер-классов в Интернете, но и проводит масштабные мероприятия и живые творческие встречи в регионах», - прокомментировал Василий Прудников, автор проекта «Русс Пресс Фото».
Владимир Песня - лауреат различных международных и российских фотоконкурсов. Его серия «Хоккей в Ветлуге» стала лучшей фотоисторией в категории «Спорт» на конкурсе World Press Photo 2016. Закончил МИИГАиК по специальности астрономогеодезия и Новый гуманитарный университет (журналистика). С 1996 года работал в прессе, в том числе в ежедневных газетах «Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и «Спорт день за днём», а также фотоагентстве Epsilon. Активно сотрудничал с агентством Getty Images. С 2011 года — специальный фотокорреспондент РИА «Новости». Автор долгосрочного выставочного проекта «Песня о спорте».
Василий Прудников - фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2017», преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики).
Открытие экспозиции «Гран-при по-русски» состоится 30 августа в 18-00 в Арт-Заводе Доренберг, ул. Баррикад, 51/4. Творческие встречи с московскими фотографами пройдут в первые дни работы выставки - 30 и 31 августа, начало в 19-00. Пообщаться с мэтрами смогут все желающие, возрастных ограничений нет. Зарегистрироваться можно в группе «Поколение М» в ВК.
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