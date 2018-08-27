Межрегиональные испытания на право ношения крапового берета среди спецназа ФСИН России проходят в Иркутске

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди сотрудников спецназа ФСИН России проходят в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, для участия в мероприятии прибыли 29 сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН, проходящих службу в 20 регионах России от Урала до Дальнего Востока. Сегодня, 27 августа, на городском стадионе «Динамо» кандидаты прошли входной контроль по физической подготовке.

Для допуска к испытаниям сотрудники должны были выполнить норматив по кроссу на дистанцию пять км, подтянуться на перекладине не менее 18 раз и пройти семь циклов комплексного силового упражнения.

В течение недели пройдут тренировки по акробатике, огневой подготовке, отработке слаженности элементов ката. Сотрудники также ознакомятся с трассой испытаний, которая расположена в Иркутском районе и считается одной из самых сложных в стране, поскольку сочетает в себе труднопроходимые болотистые и речные участки.

Основные испытания пройдут 31 августа. Участникам предстоит совершить 12 километровый марш-бросок по пересеченной местности, выполнить упражнения учебных стрельб из автомата и пистолета, показать навыки по ликвидации преступников в многоэтажном здании с использованием высотно-штурмового снаряжения, выполнить серию акробатических элементов. Финальным этапом станет 12-минутный поединок кандидатов с опытными бойцами — обладателями краповых беретов.

В ведомстве отмечают, что квалификационные испытания на право ношения символа отличия профессионального мастерства – крапового берета – в уголовно-исполнительной системе Иркутской области проводятся с 1999 года. С 2006 года испытания получили статус межрегиональных. В 2014 году в Иркутске впервые были проведены всероссийские испытания, в которых приняли участие 82 сотрудника территориальных органов ФСИН России из 44 регионов страны. В 2017 году за право ношения крапового берета боролись 24 бойца из 16 регионов России, до заветной цели добрались только пять из них — по одному из Иркутской, Новосибирской и Свердловской областей и двое сотрудников из Кемеровской области.