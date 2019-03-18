Михаил Кощеев: смертность от туберкулеза в Приангарье в 2018 году превысила среднероссийскую вдвое

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Заболеваемость туберкулезом и смертность от него в Иркутской области в 2018 году приблизилась к средним показателям по Сибири, но все еще вдвое превышает среднероссийскую статистику. Об этом на пресс-конференции 18 марта рассказал главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев. В 2017 году на 100 тысяч населения заболеваемость туберкулезом составляла 96,5 человека, в 2018 году – 82, смертность – 16,7 и 13,1 человека на 100 тысяч соответственно. Чуть более половины больных в Иркутской области имеют лекарственноустойчивые формы туберкулеза, и, как отметил Михаил Кощеев, в этом есть положительный момент, потому что раньше таких пациентов выявляли реже. – Однако, хоть мы и приблизились по многим показателям к среднему значению по Сибири, у нас в Иркутской области все еще смертность от туберкулеза вдвое выше, чем по России, и почти вдвое выше заболеваемость, – пояснил он. – Но специфика Приангарья, в частности, заключается в эпидемическом полиморфизме: показатели заболеваемости эпидемические, например, в Тайшете и Тулуне, тогда как ситуация в Саянске и Братске, например, находится практически на европейском уровне. «В среднем по палате» же в Иркутской области, по словам главврача областного тубдиспансера, в 2016 году на одного заразного больного с диагнозом туберкулез приходилось 928 человек, в 2017-м – 1071, в 2018-м – 1182 человека. О профилактике туберкулеза рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Иркутской области Елена Зоркальцева: – Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В связи с этим в Иркутской области пройдет месячник профилактики. В его рамках 22 марта на базе ИРНИТУ в Иркутске запланирован флэшмоб. В течение месяца проведем две областные конференции для врачей, в том числе одна специально для фтизиатров. Также запланированы просветительские выезды в Черемхово, Усолье-Сибирское и Куйтунский район. – Сейчас, к сожалению, далеко не каждый житель Иркутской области знает, что туберкулез заразен, – констатировала она. – Однако за 2018 год мы совершили скачок в охвате населения обследованиями, особенно среди подростков старше 15 лет, которые проходят флюорографию. Главврач областной детской туберкулезной больницы Светлана Пугачева пояснила, что для маленьких детей – от нуля до восьми лет – основным способом выявления туберкулеза является проба Манту: только она позволяет обнаружить «первую встречу ребенка с микобактериями», когда болезнь, если она есть, еще никак себя не проявляет внешне. С восьми до 15-ти лет делается диаскин-тест, более старшие проходят флюорографию – оба эти способа уже обнаруживают заболевание в активной фазе. Кроме того, новорожденным ставят вакцину БЦЖ – по словам Светланы Пугачевой, в Иркутской области в 2018 году 260 родителей отказались ставить детям эту прививку. Между тем, по данным замначальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирины Чумаченко, в Приангарье, конечно, довольно высок процент охвата населения профилактическими обследованиями, но на местах эти показатели сильно разнятся. – По данным 2018 года Качугский, Куйтунский, Тайшетский, Шелеховский, Ольхонский районы показали охват флюорографическим обследованием в пределах 67-73%. Более того, даже среди лиц декретированных профессий, которые обязаны проходить профилактические обследования по своим должностным инструкциям – это, например, работники пищевой промышленности, образовательных учреждений, – процент прошедших флюорографию составляет около 89%, – отметила Ирина Чумаченко. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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