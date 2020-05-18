Михаил Мишустин: 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений

Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 18 мая, заявил, что 27 регионов Российской Федерации готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

Как сообщают argumenti.ru , Мишустин подчеркнул, что в 27 российских регионах в последнее время очень низкий прирост заболеваемости коронавирусом нового типа. Он, однако, не уточнил, где именно могут быть смягчены ограничения.

Премьер также поручил санитарным службам регионов держать под контролем ситуацию с COVID-19, чтобы в стране не начался новый виток распространения.

За минувшие сутки в РФ выявили 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.