|Общественная жизнь в Иркутской области
|19.05.2020
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Михаил Мишустин: 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений
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Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 18 мая, заявил, что 27 регионов Российской Федерации готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.
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Премьер также поручил санитарным службам регионов держать под контролем ситуацию с COVID-19, чтобы в стране не начался новый виток распространения.
За минувшие сутки в РФ выявили 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе.