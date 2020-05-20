Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Москва, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 20 мая, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России постепенно стабилизируется. Особенно это заметно в Москве, пишут argumenti.ru .

В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин уточнил, что сегодня в России первый день, когда количество выписанных по выздоровлению пациентов превышает число зараженных коронавирусом.

По словам российского премьера, это хорошая новость. Михаил Мишустин отметил, что, вероятно, страна сейчас проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения, что свидетельствует о стабилизации ситуации с распространением инфекции.