|Общество
|10.08.2018
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Микроквакша из Таиланда пополнит экспозицию иркутской зоогалереи
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Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутскую зоогалерею из Таиланда прибыла узкоротая лягушка или микроквакша. Земноводное принесли горожане, летавшие в эту страну на отдых и при разборе вещей обнаружившие «нелегального пассажира».
Как сообщила Телеинформу координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, у них есть опыт обращения с этими лягушками – такая же была в экспозиции 15 лет назад. Нынешнюю микроквакшу тоже смогут увидеть посетители – примерно через неделю.
Фото из группы зоогалереи в соцсети «Вконтакте»
Стоит отметить, что такие земноводные нечасто встречаются в российских экзотариумах – сказывается удаленность мест их обитания.
– Мы для нее, к счастью, нашли подходящий маленький террариум – обычно в нашей экспозиции бывают более крупные лягушки. А так она в нормальном состоянии – ее вовремя нашли, не успела высохнуть в вещах, хотя и оголодала. Сейчас уже водой напиталась, чувствует себя хорошо, – говорит Людмила Ивушкина.
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