Микроквакша из Таиланда пополнит экспозицию иркутской зоогалереи

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутскую зоогалерею из Таиланда прибыла узкоротая лягушка или микроквакша. Земноводное принесли горожане, летавшие в эту страну на отдых и при разборе вещей обнаружившие «нелегального пассажира».

Как сообщила Телеинформу координатор зоогалереи Людмила Ивушкина, у них есть опыт обращения с этими лягушками – такая же была в экспозиции 15 лет назад. Нынешнюю микроквакшу тоже смогут увидеть посетители – примерно через неделю.

Фото из группы зоогалереи в соцсети «Вконтакте»

Стоит отметить, что такие земноводные нечасто встречаются в российских экзотариумах – сказывается удаленность мест их обитания.

– Мы для нее, к счастью, нашли подходящий маленький террариум – обычно в нашей экспозиции бывают более крупные лягушки. А так она в нормальном состоянии – ее вовремя нашли, не успела высохнуть в вещах, хотя и оголодала. Сейчас уже водой напиталась, чувствует себя хорошо, – говорит Людмила Ивушкина.