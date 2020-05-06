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07.05.2020

Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-19

Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.

Об этом заявила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева, пишут argumenti.ruПодчеркивается, что ранее Любимова сдала тест на коронавирус, его результат оказался положительным.

По словам Усачевой, глава министерства культуры Российской Федерации в настоящий момент находится дома, удаленно проводит рабочие совещания, участвует в переговорах и встречах в формате видеоконференции. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме, госпитализировать ее не планируют.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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