|Общество
|07.05.2020
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Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-19
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Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.
Об этом заявила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева, пишут
По словам Усачевой, глава министерства культуры Российской Федерации в настоящий момент находится дома, удаленно проводит рабочие совещания, участвует в переговорах и встречах в формате видеоконференции. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме, госпитализировать ее не планируют.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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