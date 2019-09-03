Глава МЧС России Евгений Зиничев подвел итоги аварийно-восстановительных работ после паводка в Иркутской области

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область для оценки ликвидации последствий наводнения, нанесшего масштабный ущерб населенным пунктам 11-ти районов региона, в числе которых больше всего пострадали Тулун и Нижнеудинск.

Глава МЧС совершил облет Тулунского района, осмотрел попавшие в зону паводка населенные пункты и город Тулун, побывал на месте проведения восстановительных работ на реке Ия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Обеспечение безопасности населения должно оставаться в приоритете при восстановлении территории города после наводнения, поэтому в дальнейшем важно не допустить строительство жилых домов в зоне возможного паводка, – отметил Евгений Зиничев.

В ходе осмотра территорий министр встретился с личным составом МЧС России, привлеченным к ликвидации последствий паводка в Тулуне и поблагодарил спасателей за выполнение тяжелой работы по оказанию адресной помощи. Он отметил, что в период работы группировки МЧС России в зоне чрезвычайной ситуации в адрес министерства ежедневно поступали благодарственные письма от местного населения. На протяжении более двух месяцев личный состав МЧС России оказывает адресную помощь жителям пострадавших от паводка районов.

Сейчас в ликвидации чрезвычайной ситуации в населенном пункте задействованы 73 человека, 15 единиц техники. С начала ликвидации последствий наводнения в подтопленных населенных пунктах проведена откачка воды и очищено от завалов 10 тысяч 849 подворий, вывезено 712 тысяч 220 кубометров мусора. На протяжении месяца непрерывную работу по расчистке городов, сел, улиц и частных домовладений в зоне бедствия вели более 3,5 тысячи человек, в числе которых – спасатели Иркутского гарнизона пожарной охраны, Сибирского спасательного центра МЧС России из города Новосибирска, а также аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России из Железногорска Красноярского края.