Минтруд РФ отметил, что социальная помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области оказывается на должном уровне

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель директора департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Владимир Демидов оценил работу регионального Минсоцразвития по оказанию помощи жителям в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Владимир Демидов провел рабочее совещание по итогам посещения пострадавших от чрезвычайной ситуации населенных пунктов Иркутской области. О его итогах рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В совещании приняли участие представители региональных министерств социального развития, опеки и попечительства, труда и занятости, Пенсионного фонда Иркутской области, Иркутского регионального Фонда социального страхования.

– Владимир Демидов посетил населенные пункты Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов, встретился с пострадавшими жителями, в том числе по их обращениям в прессу, а также с гражданами, проживающими в пунктах долговременного размещения в Тулуне. По итогам встреч и бесед с людьми Владимир Демидов сделал вывод о стабильной и нормальной работе нашего ведомства на местах. Вопросов к специалистам соцзащиты не возникает. Тем не менее, замдиректора департамента Минтруда рекомендовал обратить особое внимание на помощь инвалидам, многодетным и пожилым людям, сопровождать эти категории граждан до полного их жизнеустройства, – отметил Владимир Родионов.

На рабочем совещании Владимир Демидов также подчеркнул, что Минтруду Иркутской области необходимо продолжать работу по трудоустройству населения, пострадавшего от наводнения.