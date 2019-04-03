Минздрав Иркутской области сообщает о снижении уровня смертности в регионе

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутской области снизился показатель общей смертности на 1,8%. Об том сообщает пресс-служба губернатора.

По данным Минздрава Иркутской области, в 2018 году показатель смертности от болезней органов кровообращения составил 606,6 на 100 тысяч населения, что на 1,3% ниже уровня 2017 года. Показатель смертности от новообразований составил 207,4 на 100 тысяч населения, что на 5% ниже уровня предыдущего года.

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 11,3 на 100 тысяч населения, что на 8,1% ниже уровня 2017 года. Показатель смертности от туберкулеза составил 13 на 100 тысяч населения, что на 22% ниже уровня прошлого года.

– За этими цифрами стоят спасенные человеческие жизни и колоссальная работа целой команды настоящих профессионалов, благодаря усилиям которых в совокупности с поддержкой правительства и министерства за год сделано очень многое, – заявил глава региона Сергея Левченко.

По его словам, в 2018 году на материально-техническое обеспечение медицинских организаций (закупка медицинского оборудования, расходных материалов и автомобилей скорой медицинской помощи) из бюджетов разных уровней выделено более 1 млрд рублей, что на 76% превышает уровень 2017 года.

В рамках реализации мероприятий программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы общее финансирование на капитальный ремонт, реконструкцию, проектирование и строительство объектов здравоохранения в 2017-2018 годах по сравнению с 2015 годом увеличено в 3,6 раза и составило в 2018 году 1,4 млрд рублей.