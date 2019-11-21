Минздрав Иркутской области: в 2019 году количество получателей льготных лекарств выросло, финансирование – нет

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области обсудили главные вопросы системы льготного лекарственного обеспечения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая, 99% средств по программе «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан» (федеральный бюджет) и 100% средств по программе регионального льготного лекарственного обеспечения уже израсходованы. – Сегодня все препараты, которые покупаются по заявкам медицинских учреждений области, приобретены. Количество льготополучателей увеличилось: если по федеральной программе в 2018 году было 66,5 тысяч человек, то в этом году их число составляет более 71 тысячи человек. Финансирование же осталось на прежнем уровне – около 1 миллиарда рублей, – пояснила Елена Голенецкая. Что касается региональных льготополучателей, то в 2016 году в Приангарье их насчитывалось около 60 тысяч человек, сейчас уже более 65 тысяч человек. Однако финансирование на обеспечение региональных льготополучателей значительно увеличивается – с 468 миллионов рублей в 2016 году до 1,113 миллиарда рублей в 2019 году. Такой рост объясняется включением в перечень дополнительных препаратов для дорогостоящего лечения, в том числе людей с орфанными заболеваниями. Закупку льготных лекарств производят на основании заявок областного Минздрава и только по международному названию препарата без учета конкретных названий лекарств. Это единое требование при организации закупок любых медицинских препаратов. Эта тема находится на особом контроле в министерстве здравоохранения Иркутской области. Запасы лекарственных препаратов в регионе имеются до конца 2019 года и начало 2020 года. Главный внештатный специалист – эндокринолог министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Бардымова сообщила, что значительную часть закупаемых препаратов составляет инсулин. Для региональных льготополучателей его приобрели на сумму около 144 миллиона рублей. Поэтому слухи о дефиците инсулина не имеют под собой оснований. Татьяна Бардымова также отметила: в Иркутской области сегодня проживает 80 тысяч больных сахарным диабетом. Это почти в четыре раза больше, чем еще 20 лет назад. Специалисты объяснили, что оригинальные препараты и дженерики не отличаются друг от друга ни по химической формуле, ни по спектру лекарственного действия. Отличие состоит лишь в фирмах-производителях и торговых наименованиях. – Существуют пациенты, которым необходим индивидуальный подход в назначении лекарственного препарата. Для этого создаётся расширенная врачебная комиссия, которая определяет оптимальный для пациента препарат. Если пациенту не подходит лекарство, то его меняют, собирая комиссию с участием специалистов широкого профиля, – объяснил главный врач ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимир Новожилов. Между тем общественники заявили, что в Иркутской области наблюдается дефицит лекарств для пациентов-диабетиков. По данным проверки Контрольно-счетной палаты региона, областной Минздрав к тому же не ведет сводный реестр таких пациентов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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