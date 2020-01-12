Минздрав Иркутской области: за новогодние праздники в Приангарье умерли шесть детей

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за время праздников скончались шестеро детей, в том числе два младенца. Об этом 13 января на оперативном совещании в правительстве региона под председательством врио губернатора Игоря Кобзева сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева.

По ее словам, один младенец погиб в результате механической асфиксии, второй – из-за многочисленных врожденных заболеваний. Причиной смерти еще четырех детей стали онкологические заболевания.

Она также сообщила, что в праздники были зафиксированы случаи заболевания корью. В связи с этим иммунизированы 328 человек, которые могли контактировать с заболевшими, три человека с подозрением на корь госпитализированы.

Также в праздники отмечено 1026 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе 753 – у детей. Наталия Ледяева в связи с этим отметила нехватку мест в инфекционной больнице: пришлось задействовать Ивано-Матренинскую и Иркутскую районную больницы.