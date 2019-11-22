Минздрав отложил введение нового порядка получения «водительских» справок

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав перенёс дату вступления в силу нового порядка получения медсправок для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. – С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, – сообщил он. Чиновник добавил, что будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, для обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. Напомним, изменения должны были начаться 22 ноября. Речь идёт о справках из психоневрологических диспансеров. Помимо освидетельствования у психиатра и нарколога водители в обязательном порядке должны были сдавать анализы на кровь и мочу для выявления следов алкоголя и наркотиков. Это дорогостоящие исследования, из-за которых стоимость справки, например, в Иркутске выросла бы почти в девять раз. Чтобы успеть сделать документы по старым ценам, многие водители 21 ноября выстроились в очередь в медучреждения. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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