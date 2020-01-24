Минздрав Приангарья: случаев коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано

Иркутская область, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано. В населенных пунктах для контроля ситуации проходят профилактические мероприятия.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января поездом из Пекина.

– Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья. Предварительный диагноз – нетипированный вирус гриппа А. Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня, – отметила замминистра.

Также на особом контроле стоят пять студентов из Китая, обучающиеся в Байкальском государственном университете. Ректорат БГУ напрямую обратился к главному врачу Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимиру Хабудаеву.

– Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы тоже направлены в Новосибирск, – отметил главврач.

Все студенты, проживающие в общежитии, осмотрены, ведется круглосуточный мониторинг.