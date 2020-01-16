Минздрав Приангарья: в регионе за 11 месяцев 2019 года почти на 12% снизилась заболеваемость туберкулезом

Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 11 месяцев 2019 года почти на 12% снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

– Ежегодно смертность от заболевания среди взрослого населения снижается на 12-15%. Детской смертности от туберкулёза в регионе нет вообще, – отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Иркутской области, заведующая кафедрой туберкулеза и инфекционных болезней ИГМАПО, д.м.н., профессор Елена Зоркальцева подчеркнула, что некоторые инфекционные заболевания имеют схожие с туберкулёзом симптомы, поэтому специалисты областного Минздрава и медики Приангарья настоятельно рекомендуют профилактические обследования. Необходимо проведение реакции Манту, Диаскинтеста и флюорографии.

Так, профилактическим методом был выявлен туберкулёз у одного из иркутских школьников. Как пояснила главный врач Областной детской туберкулезной больницы Светлана Пугачева, подозрения на заболевание появились у подростка в конце октября 2019 года, сразу после этого он поступил на учёт фтизиатра и не посещал школу. В то же время диагноз не был верифицирован, поскольку для проведения комплекса микробиологических исследований и посевов необходимо время. Диагноз подтвердился 19 декабря по результатам исследований.

Специалисты проверили все тесные и возможные контакты подростка, заболевания ни у кого не выявлено. Одноклассники ребёнка получают профилактическое лечение под контролем медицинского работника. Ситуация находится на особом контроле регионального министерства здравоохранения.