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18.12.2018

Минздрав разъяснил, какие виды медпомощи оказываются бесплатно

Интернет, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения РФ уточнило, какие виды медицинской помощи россиянам оказываются бесплатно. Как напомнили в Минздраве, в соответствии со статьей 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь, сообщают «Аргументы недели».

Бесплатно россиянам предоставляются:

1. Первичная медико-санитарная помощь, включающая:

  • первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами и другими медработниками со средним медобразованием в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара;
  • первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);
  • первичную специализированную медпомощь, которая оказывается врачами специалистами.

2. Специализированная медпомощь, которая оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами, и включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, в том числе в период беременности, родов и послеродовой период, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.

3. Высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники.

4. Скорая медпомощь, которая оказывается государственными и муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

Перечисленная медпомощь оказывается в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Подробная информация опубликована на сайте Минздрава.

Минздрав подчеркнул, что бесплатно в нашей стране можно сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Бесплатно проводится химиотерапия для пациентов с диагнозом онкология.

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