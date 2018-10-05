Минздрав России обещает Иркутской области почти 1,5 млрд рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Иркутская область, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам разработки и защиты в Минздраве России регионального сегмента федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Иркутская область может получить финансирование в размере свыше 1,4 млрд рублей в течение шести лет.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

По его словам, средства будут выделяться поэтапно: в 2019 году региону планируется направить 219,7 млн рублей, в 2020 году – 250,6 млн рублей, в 2021 году – 195,1 млн рублей, в 2022 году – 314,2 млн рублей, в 2023 году – 165,1 млн рублей, в 2024 году – 276,9 млн рублей.

– Финансирование предназначено для постепенного переоснащения и дооснащения регионального сосудистого центра на базе Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, а также восьми первичных сосудистых отделений (ПСО) в Иркутской городской клинической больнице №1, Медсанчасти ИАПО, Ангарской больнице скорой медицинской помощи, Братской городской больнице №5, Саянской городской больнице, Усольской городской больнице, Нижнеудинской районной больнице, Усть-Илимской городской больнице, - сказал Олег Ярошенко.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области» включает в себя мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременному выявлению факторов риска развития осложнений, повышению качества и созданию условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка...