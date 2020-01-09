Многодетная семья из Саянска получила в подарок от «Единой России» ноутбук

Саянск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ноутбук в качестве новогоднего подарка вручили многодетной семье Курбатовых партийцы и сторонники саянского местного отделения партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба партии, на торжественном вручении присутствовали секретарь местного отделения Александр Ермаков, исполнительный секретарь Галина Чернова, а также почетный житель Саянска Тамара Сигитова и член местного политсовета Марина Ляпина.

Как рассказала Галина Чернова, в конце октября 2019 года в Единый день приема граждан по вопросам государственной поддержки многодетных семей в местный исполком Саянского горотделения партии обратилась мать четверых детей Наталья Курбатова. Она хотела узнать подробнее обо всех мерах социальных поддержки, которые ее семье полагаются по закону. В ходе приема женщина рассказала о том, как трудно приходится школьникам, у которых нет необходимой для учебы техники.

На заседании местного политсовета члены «Единой России» приняли решение подарить семье Курбатовых ноутбук.

– Ноутбук очень пригодится в учебе детей. Ребятишки были искренне удивлены и очень рады столь ценному подарку, – рассказала Наталья Курбатова.

Саянское отделение «Единой России» благодарит членов партии Александра Романовского, Алексея Белова и сторонника партии Константина Сигитова за оказанную финансовую поддержку при приобретении ноутбука.