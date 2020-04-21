Многодетные и малообеспеченные семьи Приангарья жалуются на качество сухих пайков, выдаваемых школьникам

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам Иркутской области поручено оперативно отреагировать на жалобы жителей на качество сухих пайков. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 21 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее Заксобрание региона утвердило внесенную Игорем Кобзевым корректировку закона о бесплатном питании школьников. Тем категориям детей, которым оно положено, – дети-инвалиды, а также ученики из многодетных и малообеспеченных семей, – было решено выдавать сухие пайки на время карантина в учебных заведениях.

– Ко мне, к сожалению, поступает много жалоб от родителей, чьим детям на дистанционном обучении положен сухой паек за счет бюджета. Они обращают внимание на недостатки в комплектации продуктовых наборов, – отметил Игорь Кобзев. – Я уже дал поручение провести мониторинг, и обращаюсь ко всем главам – займитесь лично этим вопросом. Перепроверяйте. Напоминаю – речь идет о детях из многодетных и малообеспеченных семей, о детях-инвалидах.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Игорь Кобзев поручил организовать проверки и в случае выявления случаев нарушений при формировании пайков передавать материалы в правоохранительные органы.

– Необходимо проверить, соответствуют ли сухие пайки рекомендованному перечню продуктов, нормативу по стоимости. И самое главное – нужно обеспечить высокое качество продуктов, из которых пайки формируются. Подойдите к этому вопросу ответственно, – призвал глава региона.