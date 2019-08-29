|Общество
|30.08.2019
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Мобильная приемная Минстроя Приангарья консультирует пострадавших от паводки по подбору жилья
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Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мобильная приемная министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводит консультации для пострадавших от наводнения жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Специалисты министерства объясняют, какие есть возможности покупки жилья, знакомят с проектами комплексной застройки, технологиями строительства, предлагают выбор подрядных организаций. Также люди могут оформить заявление на проведение капитального ремонта, строительство жилья и предоставление возмещения арендной платы до момента приобретения собственного жилья.
Мобильная приемная работает у входа межведомственного консультационного пункта на улице Ленина, 79.
Телефон единой справочной министерства строительства Иркутской области – 8-914-890-15-23.