Мобильный госпиталь будет работать в Иркутской области до 31 октября

Нижнеудинск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава ФМБА России Владимир Уйба пообещал, что мобильный госпиталь в Нижнеудинске будет работать до 31 октября, сообщает РИА Новости.

Уйба на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ежедневно в госпитале оперируют 10-15 человек. В штате мобильного госпиталя постоянно работают 40 человек, которые сменяются каждый месяц.

- С 1 июля по вашему указанию поставили мобильный госпиталь, то есть две операционные, две реанимационные, одна перевязка. Полный штат: хирурги со всей страны, из наших федеральных центров, анестезиологи, операционные сестры, реанимационные. В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, кормим в суточном режиме. На сегодняшний день с 1 июля 600 человек прооперировано, - сказал Уйба.

Также руководитель ФМБА России подчеркнул, что госпиталь останется в Нижнеудинске, пока не будет отремонтирована больница - как минимум, до 31 октября.