Молчановка станет модельной территорией для развития экокультуры в Иркутске

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Модельной территорией по развитию экологической культуры в Иркутской области и участником конкурса на получение знака экологической культуры станет областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского в Иркутске. Об этом сообщает фонд «Подари планете жизнь».

В стенах Молчановки 13 декабря состоится форум «Библиотека – модельная территория экокультуры». Запланированы круглый стол, конференция по вопросам реализации мусорной реформы, повышения экологической культуры, откроется площадка для раздельного сбора отходов (РСО), пройдут мастер-классы по упаковке подарков «Не дари мусор!», по изготовлению открыток. Кроме того, состоятся семинар «День планеты» для экоактивистов – учащихся школ Иркутска и Ангарска и обсуждение перспектив и сложностей реализации мусорной реформы.

Чтобы принять участие в круглом столе и конференции по мусорной реформе, которые начнутся в 14:30, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Планируется обсудить перспективы развития отрасли обработки и переработки отходов в Иркутской области, планы по созданию инфраструктуры, фактический и нормативный методы учета образования твердых коммунальных отходов. Учащиеся и преподаватели школ Иркутска расскажут, как учебные заведения участвуют в программе по созданию модельных территорий экологической культуры. Торжественное открытие модельной площадки для РСО намечено на 17:00.

Модельная территория в Молчановке поэтапно создаётся по программе «Экокультура». Её при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области реализует благотворительный фонд «Подари планете жизнь» совместно с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) зоны «ЮГ» ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК».

Стать модельной территорией по программе «Экокультура» может любая организация, выполнив ряд критериев. В частности, требуется внедрить раздельный сбор отходов в специально оборудованных местах, предусмотреть мероприятия для экономии электроэнергии, бумаги и воды, проводить экопросветительские мероприятия, привлекать сотрудников к участию в природоохранных мероприятиях. Такие территории могут претендовать на получение знака экологической культуры и микрогрантов для реализации своих экологических проектов.