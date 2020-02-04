Молодежь Иркутской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе авторских образовательных проектов

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал прием заявок на 17 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», который проводится при поддержке Администрации президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Конкурс с 2019 года реализуется на платформе «Россия – страна возможностей». Основная его цель – привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, содействие в реализации национальных проектов, поддержка молодежных инициатив.

Конкурс проводится в четыре этапа по 18 номинациям для двух возрастных групп: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, за исключением номинации «Моя педагогическая инициатива», которая не имеет возрастных ограничений. Прием заявок проходит до 24 февраля на сайте https://moyastrana.ru/.

Торжественное награждение победителей состоится в июне 2020 года на площадке Петербургского международного экономического форума для старшей возрастной группы и осенью 2020 года в МДЦ «Артек» для младшей возрастной группы.