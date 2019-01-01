Молодёжь Иркутской области создала больше 30 проектов в разных городах

Иркутская область, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Иркутской области завершилась серия областных выездных акций «Молодежь Прибайкалья», организованная министерством по молодежной политике региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Акции прошли в Ангарске, Усть-Куте, Черемхове, Зиме, Шелехове, Тулуне, Усолье-Сибирском, Черемховском районе, селе Казачинское, поселках Верхнемарково и Мама. Их цель – новые проекты, которые будут способствовать развитию населенного пункта.

В поселке Мама активисты создали видеопроект «Мамчане не в отчаянии». Его цель – формирование положительного образа городов Сибири. Участники сняли видеоролик, в котором рассказали о достопримечательностях родного поселка. Еще один видеопроект – «У каждой мамы должен быть папа» – призывает туристов из города Папа (Венгрия) посетить Сибирь.

В Усть-Куте родился проект «Дружный двор». На территории речного училища студенты создали снежный городок и устроили игру в снежки среди молодежи города. Еще один важный проект – «Помощь другу без дома», направленный на оказание помощи бездомным животным. Ребята планируют открыть приют и организовывать акции по сбору корма и медикаментов.

В Зиме придумали и реализовали такие проекты как «Организация праздника в школе-интернате №6», «Информационная палатка в центре города по профилактике ВИЧ/СПИД», «Благоустройство корта (расчистка от снега и травы)», «Создание социального ролика о причинах девиантного поведения у детей».

Как пояснил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Андрей Ахмадулин, такие акции способствуют объединению молодежи региона, формированию у ребят гражданской позиции и чувства патриотизма.