«Молодежка ОНФ» намерена и дальше помогать пострадавшим от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время «Молодежка ОНФ» вернется в те населенные пункты Иркутской области, в которых работали в 2019 году после наводнения, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Приангарье.

Кроме того, он напомнил, что для населения важна не только практическая помощь, но и информирование, поскольку уверенность в безопасности – это базовая потребность каждого человека.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, Игорь Кастюкевич рассказал, что жители отдаленных деревень Иркутской области почти всегда спрашивали его, какова вероятность повторения летнего паводка. На очередном совещании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко акцентировал внимание на том, что зоны границ подтопления, которые сейчас определяют специалисты, необходимо сделать максимально публичными.

– Вопросы, которые ставил ОНФ по результатам осеннего мониторинга, внесены врио губернатора Игорем Кобзевым в разряд приоритетных. Он заверил, что работа ведется с жителями индивидуально, – отметил Игорь Кастюкевич.

Вместе с тем, поясняют в Народном фронте, пока не удалось решить проблему с аварийными домами, которые не попали в зону ЧС. На совещании сообщили, что по ним будет сформирована отдельная программа уже в этом году, добавил Игорь Кастюкевич. Что касается выплат, то с ними должны разобраться до конца января.

Напомним, активисты «Молодежки ОНФ» одними из первых пришли на помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков. Сразу после удара стихии представители «Молодежки ОНФ» из Красноярского края, Бурятии, Хакасии, Тывы и Иркутской области помогали жителям восстанавливать загоны для скота, надворные постройки, выкачивать ил из-под полов и выносить мебель и вещи, чтобы просушить. Чуть позже общественники вернулись в регион, чтобы оказать помощь в создании минерализованных полос и сделать опашку вдоль деревень вблизи природных пожаров. Работали в наиболее удаленных территориях Иркутской области: Киренском, Качугском, Казачинско-Ленском районах. Самым удаленным от Иркутска населенным пунктом был поселок Алексеевский – 1200 км.

Осенью прошлого года «Молодежка ОНФ» вновь вернулась в деревни и села, чтобы помочь жителям подтопленных территорий добиться компенсаций и отремонтировать свое пострадавшее жилье, либо получить новое, а также подготовиться к зиме.