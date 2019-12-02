Молодогвардейцы запустили в России благотворительную акцию «Все сбудется»

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры фонда «Молодой Гвардии Единой России» «Добро в действии» по всей стране запустили масштабную благотворительную акцию «Все сбудется», которая направлена на оказание адресной помощи нуждающимся, а также на организацию праздничных мероприятий и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия», в течение месяца волонтеры навестят пожилых людей в домах престарелых, а также детей-сирот и малообеспеченные семьи. Руководитель фонда «Молодой Гвардии» «Добро в действии» Юлия Перегудова рассказала, что мероприятия будут организованы совместно с известными спортсменами, общественниками и блогерами. – Нас всех объединяет добро, именно добрые дела помогают стать лучше, делают мир лучше. Когда волонтеры посещали социальные учреждения для пожилых людей, бабушки предложили устроить обмен подарками: они свяжут варежки, шарфы, носки, а мы передадим их детям-сиротам и малообеспеченным семьям, – рассказала она. По ее словам, акцию поддержали более 50 социальных учреждений из 20 регионов России. Принято решение о том, что вместе с известными спортсменами, общественными деятелями и блогерами волонтеры будут посещать детские дома, больницы, семьи, находящиеся под патронажем государственных учреждений, и проведут предновогодние праздничные мероприятия. Планируется организовать экскурсии в музеи и посещение спортивных матчей, кинотеатров. – Конечно же, мы никогда не забываем тех, кому мы помогали, поэтому в преддверии новогодних праздников молодогвардейцы навестят семьи, в том числе в Тулунском районе, где волонтеры встретятся с пострадавшими от наводнения жителями, навестят пункты длительного размещения, а также жителей, которым волонтерами была оказана помощь в разборе завалов. Планируем помочь и социальным учреждениям в регионах, передать спортивное оборудование, игрушки и книги для их воспитанников, – сообщила руководитель фонда «Добро в действии». По результатам проведенных мероприятий будет создан социальный видеоролик «Все сбудется», в котором расскажут истории тех, чьи желания удалось воплотить. КООРДИНАТЫ: Молодогвардейцы с 15 декабря по 10 января 2020 года принимают заявки на участие в акции по исполнению желаний «Все сбудется». Все желающие могут написать на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript свою историю и заветное желание. Самые интересные желания будут исполнены совместно с партнерами «Молодой Гвардии». Подробности на сайте добровдействии.рф. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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