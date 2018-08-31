Молокоприемный пункт - проект одного из тувинских сел

Республика Тыва, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В тувинском селе Шамбалыг возможно появится молокоприемный пункт. Представители территории намереваются осуществить задуманное в рамках проекта "Село, в котором я живу" (республиканский конкурс местных инициатив). Планы будут воплощены в жизнь на базе крестьянско-фермерского хозяйства, в котором уже провели некоторые работы. Это возведение здания, приобретение оборудования, подключение к электросетям, обеспечение водой и т.д.

В Минэкономики Республики Тыва дали информацию, что на грантовые средства будет приобретен молоковоз, дооснащен оборудованием молокоприемный пункт. В проект планируется вовлекать недалеко расположенные стоянки чабанов. 14 стоянок при реализации планов получат выгоду. Также выгодным проект будет для 70 ЛПХ и 5 КФК (личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства соответственно).

Проект был презентован конкурсной комиссии республики. Специалисты обратили внимание на его недостаток - сезонность. Представителями власти и экспертами был осуществлен выезд в сельскую территорию и составлено заключение. Изменения внесли в сметную документацию проекта. Кроме молоковоза необходимо приобрести и другое оборудование, среди которого охладитель, анализатор молока, насосы и т.д.

Насосы для молока, к слову, можно выбрать и приобрести здесь: http://tehnogrupp.com/pumps/type/pump-for-milk/. Это сайт поставщика такого оборудования. Компания ООО "Техно-Групп" имеет партнерские отношения с ведущими мировыми производителями, строит свое взаимодействие с заказчиками на принципах честности и открытости. На сайте можно ознакомиться с каталогом продукции. Среди разнообразия предложений - санитарные насосы Mouvex французского производителя. Это оборудование отлично зарекомендовало себя в пищевой отрасли. Такие насосы широко используют крупные производители по всему миру. Насосы осуществляют дозировку и перекачку не только молока, но и другой молочной продукции: сливок, йогуртов, сметаны и т.д. Весь функционал и свойства насосов отвечают самым высоким критериям. Конструктивные особенности позволяют легко монтировать оборудование, собирать, разбирать и при необходимости чистить. Стоит отметить надежность насосов, которая достигается и грамотно продуманным конструктивом, и применением устойчивых материалов.

Вернемся к тувинскому проекту - молокоприемному пункту в селе Шамбалыг. Доработанный проект в скором времени будет еще раз представлен для защиты перед конкурсной комиссией.