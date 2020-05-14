Московские врачи выявили у больных коронавирусом еще одно нетипичное течение болезни

Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врачи центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием и лечение больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом пишут argumenti.ru .

В ходе обследования пациентов, находящихся на лечении в клиниках ФМБА, у двух человек проходивших курс лечения, появилась отрицательная динамика. У них повысилась температура и появились жалобы на сильные боли в животе. Пациентам с «острым животом» медики провели диагностическую лапароскопию. В результате обнаружили асцит - наличие жидкости в брюшной полости.

Медики ФМБА предположили, что у больных коронавирусом могут быть осложнения с клинической картиной серозного перитонита. В медицинском агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, и это может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут провести по нескольким сценариям. Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников не исключил, что прививать население в России будут по «военному» пути.