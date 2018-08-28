МТС покажет иркутянам «Гран-при по-русски» – выставку шедевров фотожурналистики

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка шедевров фотожурналистики откроется в Иркутске 30 августа. Экспозиция называется «Гран-при по-русски», в ней более 600 фотографий 120 авторов – советских и российских фотожурналистов, становившихся победителями престижной международной премии «World Press Photo». Она существует с 1955 года при поддержке принца Королевства Нидерланды; работы фоторепортёров из разных стран оценивает независимое жюри, состоящее из двух десятков экспертов. Предстоящее культурное событие – часть масштабного образовательного федерального тура «Поколение М» компании МТС для ребят, увлекающихся фотографией. Два месяца назад в рамках этого творческо-благотворительного проекта в Иркутске прошла выставка работ юных регионального конкурса. Она носила уличный формат и месяц украшала одну из центральных площадей исторической части города, сообщает пресс-служба компании. Нынешняя выставка – «Гран-При по-русски» - проводится МТС совместно с культурным проектом «Русс Пресс Фото». «Фотожурналистика – любимый зрителями жанр. Она отражает нашу жизнь, парадную и повседневную, спортивную, культурную, природные катаклизмы, военные и социальные конфликты. Такие выставки интересны абсолютно всем. «Гран-при по-русски» по праву считается одним из самых грандиозных проектов в издательской и выставочной деятельности мирового уровня. Увидеть фото-историю России в таком качестве – метр на метр, в хронологическом порядке – больше, пожалуй, нет возможности нигде. Это прекрасный учебник не только фотожурналистики, но и истории, поскольку это конкурс событийной фотографии», – рассказал Василий Прудников, автор проекта «Русс Пресс Фото». Экспозиция «Гран-при по-русски» будет размещаться в пространстве Пиксель Арт-Завода Доренберг. Торжественное открытие состоится 30 августа в 18-00. В 19-00 начнется творческая встреча с лауреатом «World Press Photo» Владимиром Песней. 31 августа своими секретами мастерства с иркутянами поделится основатель проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников. «Гран-при по-русски» будет работать до 20 сентября, вход на выставку и творческие встречи для всех бесплатный. СПРАВКА: «Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

– комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано почти 16,5 миллионов рублей, которые направлены на детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других. РУСС ПРЕСС ФОТО – некоммерческая организация, созданная в 2010 году. Цель проекта – популяризация и поддержка отечественной школы фоторепортерства, освещение истории и создание архива современной фотожурналистики России. РУСС ПРЕСС ФОТО занимается организацией и проведением фотовыставок, семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами. Проект является организатором Национального конкурса российской пресс-фотографии «РОСС ПРЕСС ФОТО». Проект РУСС ПРЕСС ФОТО сотрудничает со всеми российскими и ведущими зарубежными фотоагентствами, в том числе со всемирно известным Фондом пресс-фотографии World Press Photo. Владимир Песня – лауреат различных международных и российских фотоконкурсов. Его серия «Хоккей в Ветлуге» стала лучшей фотоисторией в категории «Спорт» на конкурсе World Press Photo 2016. Закончил МИИГАиК по специальности астрономогеодезия и Новый гуманитарный университет (журналистика). С 1996 года работал в прессе, в том числе в ежедневных газетах «Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и «Спорт день за днём», а также фотоагентстве Epsilon. Активно сотрудничал с агентством Getty Images. С 2011 года — специальный фотокорреспондент РИА «Новости». Автор долгосрочного выставочного проекта «Песня о спорте». Василий Прудников – фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2017», преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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