Муниципальные службы Иркутска будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске муниципальные службы будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников.

Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников на заседание штаба по вопросам обеспечения безопасности на период проведения новогодних и рождественских мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

– Иркутяне с удовольствием участвуют во всех городских мероприятиях, и наша с вами основная задача – обеспечить безопасность наших жителей. Необходимо исключить возникновение любых чрезвычайных ситуаций на территории города в предпраздничные и праздничные дни, – отметил он.

Запланировано более 250 мероприятий во всех округах города. Праздничная программа уже стартовала: 21 декабря состоялось открытие главной городской елки – в мероприятии приняли участие более трех тысяч человек, состоялось открытие катка на острове Конный. Начала работу резиденция Деда Мороза – ее уже посетили более тысячи ребят. Открываются елки в округах.

На заседании с докладами выступили специалисты метеорологической службы, полицейские, спасатели, травматолог, заместители мэра, главы округов города Иркутска. Мэр города Дмитрий Бердников дал поручение взять под особый контроль уборку дорог, тротуаров, лестниц, остановочных пунктов, общественных пространств и дворов, состояние детских и спортивных площадок, горок, территорий возле социальных объектов. Также в предпраздничные и праздничные дни будут проверяться заброшенные здания.

Традиционно в местах проведения новогодних гуляний организованы дежурства сотрудников правоохранительных органов. Всего будет задействовано 1100 человек. Только в сквере имени Кирова в новогоднюю ночь для обеспечения безопасности иркутян будет находиться 50 полицейских, а также 40 волонтеров. Кроме того, по словам директора МКУ «Безопасный город» Андрея Медведева, в ночь на первое января в городе будут дежурить три экипажа аварийно-спасательной службы и 16 человек личного состава. Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4.00 утра первого января.