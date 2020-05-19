Мусульман Иркутской области призвали отпраздновать Ураза-Байрам дома

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мусульман, проживающих на территории Иркутской области, призвали отметить праздник Ураза-Байрам, которым завершается священный месяц Рамадан, оставаясь дома со своими семьями из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на муфтия региона Фарита Мингалеева сообщает пресс-служба регправительства.

Ураза-Байрам в этом году отмечается 24 мая. Обычно в этот день с раннего утра начинается праздничная проповедь, затем – массовая праздничная молитва Ид намаз. В праздник разговения рекомендуется дарить подарки, обмениваться традиционными блюдами с ближайшими соседями, собираться вокруг праздничного стола. Предписано также поддерживать малоимущих.

Напомним, в Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. При этом, по оценкам властей, масочный режим в Иркутской области может продлиться еще несколько месяцев