Иркутский район, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» приглашает жителей Приангарья на рождественские гуляния.

Как сообщает пресс-служба музея , в «Тальцах» 7 января с 12.00 до 16.00 все желающие смогут отметить великий праздник на свежем воздухе весело и интересно.

В программе гостей ждут колядки, обряды христославления, народные гулянья, конкурсы и игры. В трактире – особое праздничное меню. На территории музея открыты пикниковые зоны.