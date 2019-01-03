|Общество
|03.01.2019
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Музей «Тальцы» приглашает жителей Приангарья на рождественские гуляния
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Иркутский район, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» приглашает жителей Приангарья на рождественские гуляния.
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В программе гостей ждут колядки, обряды христославления, народные гулянья, конкурсы и игры. В трактире – особое праздничное меню. На территории музея открыты пикниковые зоны.
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