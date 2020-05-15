Мужчина с подтвержденным коронавирусом мог заразить жителей Саянска, ехавших с ним в одном автобусе

Саянск, Зима, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Выпускник военного училища Санкт-Петербурга утром 11 мая приехал в Зиму маршрутным автобусом Иркутск-Саянск. По данным Роспотребнадзора, анализ на коронавирус у молодого человека оказался положительным. Как сообщается на сайте администрации Саянска, мужчина тем же утром прибыл в Иркутскую область из Санкт-Петербурга. Автобусным рейсом №566 автоколонны 1880, следовавшим из Иркутска в Саянск, молодой человек доехал до стелы у города Зимы, где его уже встречала супруга. Вместе с ним ехал его товарищ по училищу, который прибыл в Саянск. Он также сдал анализ на коронавирус, результаты которого будут известны позже. По словам родителей молодого человека, ему сняли отдельную квартиру, чтобы он прошел самоизоляцию. Этим же рейсом ехали еще 13 саянцев. Все они установлены, в их числе есть работники «Саянского бройлера», Ново-Зиминской ТЭЦ, городской больницы. Все они сдадут анализы и будут находиться на изоляции. Также выяснилось, что водитель и значительная часть пассажиров автобуса были без масок. – В очередной раз обращаюсь ко всем с убедительной просьбой – не ездить в Иркутск, Ангарск и другие города. Этой простой мерой вы обезопасите себя, своих детей, родных и близких, и не будете подвергать опасности всех жителей, ведь вирус передается очень быстро. Прошу вас – помните об опасности, которая совсем близко! На сегодня в Саянске пока нет зараженных коронавирусом, но все эти люди, ехавшие в автобусе – под большим сомнением. После установления контактов этих 14 человек на самоизоляцию уйдут еще порядка 40. Плюсом к тем 39, которые на сегодня были на самоизоляции. Это серьезно, – обратился к жителям города мэр Саянска Олег Боровский. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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