Мужские кожаные сумки в интернет-магазине z077.ru

Российская Федерация, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сумки из качественной кожи являются достаточно востребованным аксессуаром. Успешным людям в повседневной жизни без них не обойтись. Современные дизайнеры предлагают огромный выбор аксессуаров для представителей сильного пола, поэтому подобрать подходящую сумку можно без особых усилий. Сумки в большом ассортименте Интернет-магазин z077 реализует аксессуары знаменитых брендов. Мужские кожаные сумки на z077.ru можно отсортировать по таким параметрам: вид аксессуара: барсетка, папка, портфель, спортивная сумка, сумка через плечо, без ремня;

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цвет: черный, коричневый;

материал верха: кожа. Стильные клатчи и барсетки Барсетка Burberry обладает такими размерами: 24 × 16 × 5 см. Изделие можно использовать для переноса вещей, которые всегда должны быть под рукой у делового человека. Для удобства предусмотрено два вида ручек: боковая и на карабине. Владелец сможет самостоятельно определить, какая из них ему больше подойдет в конкретной ситуации. Стоимость – 5390 руб. Удобная барсетка-клатч Prada подойдет для использования как в повседневной жизни, так и в деловых поездках. Размеры: 22 × 15 × 4 см. Аксессуар оснащен замком с ключом. Внутри имеется три отделения. Для хранения визиток предусмотрены шесть специальных отсеков. Стоимость – 8490 руб. Коричневая папка для документов пригодится мужчинам, работа которых связана с большим объемом бумаг. Размеры: 37 × 26 × 5 см. Бренд – Prensiti. Изделие состоит из трех отделений. На боковой стенке расположен калькулятор. Стоимость – 5990 руб. Стильный клатч Chrome Hearts предназначен для людей, которые предпочитают носить с собой яркие и заметные аксессуары. Размеры: 29 × 21 × 2 см. Поверхность аксессуара выполнена из глянцевой кожи с зернистой фактурой. На лицевой стороне расположен красивый рисунок. Стоимость – 5990 руб. Функциональная барсетка Rockfeld обеспечит своему владельцу комфортное перемещение различных предметов и поможет создать необходимый образ. Размеры: 25 × 16 × 8 см. Внутреннее пространство состоит из трех больших отделений и нескольких карманов. Стоимость – 7990 руб. Барсетка Prensiti станет достойным подарком любому мужчине, независимо от его возраста. Изделие выполнено в традиционном деловом стиле, благодаря чему оно будет уместно смотреться с классическим костюмом. Размеры: 25 × 18 × 7 см. Цена – 5190 руб. Сумки для мужчин Cумка Hugo Boss гарантирует удобство и комфорт. В ней можно хранить важные мелочи, которые являются атрибутами деловых людей. Размеры: 24 × 29 × 8 см. Внутреннее пространство продумано до мелочей. Стоимость – 7590 руб. Если вы ищете недорогие аксессуары – сумка Prensiti станет идеальным вариантом. Изделие выполнено из натуральной кожи, по своему внешнему виду и качеству материала оно ни в чем не уступает более дорогим аналогам. Размеры: 21 × 24 × 6 см. Цена – 4250 руб. Продукция марки Bottega Veneta всегда выглядят стильно и узнаваемо. Данная сумка выполнена по уникальной технике из переплетенных полосок кожи. Размеры: 18 × 25 × 5 см. Длину плечевого ремня можно менять. Есть внешний карман, закрывающийся на молнию. Стоимость – 10600 руб. Отличная кожаная сумка Chrome Hearts отличается от других моделей ярким и оригинальным дизайном. На лицевой стороне расположен красивый рисунок из металлической фурнитуры. Сумка имеет одно отделение. Размеры: 30 × 32 × 5 см. Для ношения можно использовать несъемные ручки или плечевой пояс. Стоимость – 6990 руб. Следующая модель подойдет людям всех возрастов и положения в обществе. Этот недорогой аксессуар будет уместен в офисе, на учебе, в поездке. Бренд – Prensiti. Размеры: 20 × 24 × 11 см. Поверхность – матовая. Застежка – магнит и защелка. Купить мужскую сумку из натуральной кожи можно за 4790 руб. Сумки бренда Rockfeld пользуются уважением у мужчин во всем мире. Представленная модель отлично дополнит деловой костюм и поможет произвести нужное впечатление. Размеры: 18 × 26 × 9 см. Изделие стоит 6990 руб. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.