МВД: больных наркоманией россиян могут лишить водительских прав и запретить работу на опасных производствах

Москва, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов рассказал, что МВД рассматривает вопрос лишения граждан, зависимых от запрещенных веществ, права управлять автомобилями и работать на опасных производствах, сообщают « Аргументы недели ».

По словам замминистра, во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на опасных производствах и права управления транспортными средствами, передает РИА Новости.

Зубов отметил, что МВД ожидает получения этой информации «от первоисточников» и после начнет обсуждать, возможно ли применение такого опыта в России.