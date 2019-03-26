|Общество
|27.03.2019
|
|
МВД: больных наркоманией россиян могут лишить водительских прав и запретить работу на опасных производствах
|
Москва, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов рассказал, что МВД рассматривает вопрос лишения граждан, зависимых от запрещенных веществ, права управлять автомобилями и работать на опасных производствах, сообщают «
По словам замминистра, во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на опасных производствах и права управления транспортными средствами, передает РИА Новости.
Зубов отметил, что МВД ожидает получения этой информации «от первоисточников» и после начнет обсуждать, возможно ли применение такого опыта в России.
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
Тэги: