МВД готово взять на себя полномочия по государственному пожарному надзору

Интернет, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - МВД России предложило наделить себя полномочиями по государственному пожарному надзору. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД», сообщают « Аргументы недели ».

Уведомление размещено на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение данной инициативы должно быть завершено к 5-му января 2019 года.

Министерство намерено расширить свои полномочия и осуществлять федеральный пожарный надзор. На текущий момент МВД проводит соответствующие мероприятия только на своих объектах.