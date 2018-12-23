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24.12.2018

МВД готово взять на себя полномочия по государственному пожарному надзору

Интернет, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - МВД России предложило наделить себя полномочиями по государственному пожарному надзору. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД», сообщают «Аргументы недели».

Уведомление размещено на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение данной инициативы должно быть завершено к 5-му января 2019 года.

Министерство намерено расширить свои полномочия и осуществлять федеральный пожарный надзор. На текущий момент МВД проводит соответствующие мероприятия только на своих объектах.

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