На 12-м благотворительном аукционе «Нота ДО» в Иркутске собрали 5 миллионов рублей

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На 12-м аукционе «Нота ДО» благотворительного фонда имени Юрия Тена и первого светского журнала Иркутска «В хорошем вкусе» удалось собрать 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба фонда, тема аукциона «Волшебное кольцо», была выбрана не случайно. В этом году одноименному мультфильму режиссера Леонида Носырева исполнилось 40 лет. Для участников благотворительного вечера организаторы приготовили сюрприз – темный лот. Борьба развернулась нешуточная. В итоге он ушел с молотка за 270 тысяч рублей. Но как оказалось, победитель торга получил не одну вещь. Темный лот состоял из книги «Волшебное кольцо» с автографом режиссера, диска с самим мультиком, приглашения на личную встречу с Леонидом Носыревым, а также экскурсии на студию «Союзмультфильм». – Мы перед аукционом встречались с Леонидом Викторовичем [Носыревым], создателем этого замечательного мультфильма, – рассказывает председатель благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен. – Когда он узнал про наш традиционный аукцион, то не смог остаться в стороне от такого благородного дела. Мы уже помогли примерно тысяче молодым талантливым ребятам со всей области. Сейчас мы должны помочь тем детям, которые оказались в зоне паводка летом этого года. «Собака Жужа», «Золотое кольцо», «Змея Скарапея» – это далеко не полный список участвовавших в аукционе лотов. Большая часть из них – ювелирные украшения. Один из лотов, браслет из серебра ручной работы «Змейка», ушел с молотка за 250 тысяч рублей. Специально для аукциона его из своей коллекции передал ювелир, член Союза художников России Сергей Фалькин, который специально прилетел на вечер из Санкт-Петербурга. – Второй раз дарю свои работы для аукциона, потому что знаю, все деньги идут на благие цели, – говорит ювелир. – Этот аукцион отличается от тех, в которых я принимал участие, потому что в других случаях главная задача – это заработать деньги за свои украшения, а здесь все собранные средства потратят на благо детей. Кроме того, на аукцион были выставлены предметы интерьера, скульптуры, картины и дизайнерские вещи. За каждый лот велась острая борьба. Так, самой дорогой ушедшей с молотка на аукционе стала бронзовая скульптура «Юмба», за нее один из меценатов отдал 500 тысяч рублей. Всего в ходе вечера участники аукциона приобрели 18 эксклюзивных лотов. Все средства, собранные на аукционе, пойдут на покупку дорогих музыкальных инструментов для одаренных детей, семьи которых не могут себе позволить сделать такие приобретения. Пройдет традиционный конкурс среди музыкальных школ области «Музыку дарим людям». – Фактически прошел год после проведения в Иркутске благотворительного вечера. Мы соскучились по нашим друзьям, рады видеть на нашем аукционе новые лица. Всегда с особым трепетом ждем итогов торгов и никогда не испытываем разочарования. Добрые люди живут дольше и каждый раз иркутяне нас по-хорошему удивляют. Благодаря вашей поддержке в разные годы ребята получили музыкальные инструменты, продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны. У нас есть свои звездочки, которыми мы гордимся – Алена Иванова, Мария Урыбина, Дмитрий Харинаев, Анатолий Бадаев… И, конечно, душа нашего вечера, Денис Мацуев, человек, который в сложнейшем графике «Звезд на Байкале» всегда находит для нас время. Всем огромная благодарность, – отмечает почетный председатель фонда Людмила Тен. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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