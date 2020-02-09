На 62-м году жизни скончался артист иркутского Музтеатра Вячеслав Варлашов

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 февраля на 62-м году жизни скончался артист Иркутского музыкального театра, Заслуженный артист РФ Вячеслав Варлашов. Прощание с ним пройдет 11 февраля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Вячеслав Варлашов родился 19 марта 1958 года в городе Иваново. В 1987 году закончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского и по приглашению главного режиссера Иркутского театра музыкальной комедии Н. В. Печерской приехал работать в Иркутск.

За годы работы в театре исполнил более 40 главных ролей репертуара: Генри Хиггинс («Моя прекрасная леди»), Генрих Айзенштейн («Летучая мышь»), Сол Бозо («Дорогая Памела»), Граф Данило («Веселая вдова»), Тевье («Скрипач на крыше»), Мурзук («Жирофле-Жирофля»), Шельменко («Шельменко-денщик»), Эдвин («Сильва») и многие другие. Особую популярность артисту принесли роли Резанова в спектакле «Юнона» и «Авось» и Иуды в спектакле «Иисус Христос – суперзвезда».

Также Вячеслав Варлашов был руководителем курса артистов музыкального театра в Иркутском театральном училище, его выпускники и сейчас работают в Иркутском музыкальном театре.

В 2002 году Вячеславу Варлашову присвоено звание «Заслуженный артист России».

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Прощание с Вячеславом Варлашовым состоится по адресу: Иркутск, ул. Седова 29, Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского (центральный вход) с 12:00 до 14:00.