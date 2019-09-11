|Общество
|12.09.2019
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На 95 году жизни скончался академик РАН Тимур Энеев
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Интернет, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ушёл из жизни академик РАН Тимур Энеев, благодаря которому состоялся исторический полет Юрия Гагарина в космос. Учёного не стало в минувшее воскресенье, 8 сентября, сообщают
Согласно последней информации, академик Тимур Энеев скончался на 95-м году жизни, передает РИА «Новости».
В 1950-е годы учёный изучал вопросы управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты расчетов специалиста применялись в ходе запуска первого искусственного спутника Земли.
Впоследствии выводы Тимура Энеева показали, что высокая температура и перегрузка во время спуска с орбиты не угрожают жизни и здоровью космонавта. Данное открытие учли при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.
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