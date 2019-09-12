На АЭХК обезвредили условных террористов

Ангарск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье завершились тактико-специальное учения по отработке мер антитеррористической защищенности промышленных объектов. Основные события развернулись на объектах АЭХК, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.

По учебному сценарию, группа вооруженных «террористов» проникла на территорию предприятия, захватила и удерживала заложников в административном здании. Оперативный штаб в Иркутской области принял меры по обеспечению безопасности граждан в условиях совершения террористического акта – сотрудники силовых ведомств заблокировали преступников, оцепили прилегающую к предприятию территорию. В дальнейшем скоординированными действиями группировки сил и средств «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

– Выбор территории и сооружений АЭХК в качестве условной цели для террористической угрозы продиктован необходимостью проверки действующих и проработки дополнительных мер защиты промышленного объекта, – отмечают в ведомстве.

В ходе учения совершенствовались практические навыки взаимодействия силовых и специальных ведомств, а также органов власти, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях. В межведомственных мероприятиях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, экстренной медицинской помощи.