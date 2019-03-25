На Байкальский детский форум в Приангарье съехались 120 подростков из разных регионов

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» открылся 10-й межрегиональный Байкальский детский форум «Духовно-нравственные ценности в мире современных технологий».

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство образования региона, на мероприятие приехали 120 детей в возрасте 14-17 лет и 50 педагогов из республик Саха (Якутия), Бурятия, Чувашия, Тыва, Хакасия, Алтай, из Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также из Москвы. Все подростки участвуют в проектах и состоят в объединениях, чья деятельность направлена на формирование духовно-нравственного потенциала молодежи. В форуме также примут участие специалисты и методисты, курирующие это направление на муниципальном уровне.

– С 2010 года мы проводим Байкальский детский форум, его участниками за это время стали более 1000 школьников. Тематика юбилейной встречи выбрана не случайно. Формирование и сохранение духовно-нравственных ценностей молодого поколения – важная задача. Влияние процессов развития информационного общества на мировоззрение подростков, их восприятие современного мира требуют совместного обсуждения, – отметила министр образования региона Валентина Перегудова.

Форум продлится до 30 марта. Для гостей будет организована обширная культурно-образовательная программа. Дети примут участие в мастер-классах, дискуссионных площадках, познакомятся с деятельностью образовательных организаций и учреждений культуры Иркутска.