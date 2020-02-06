На Байкальский форум адвокатов съедутся юристы со всей России

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Третий Байкальский форум адвокатов проведёт Адвокатская палата Иркутской области с 27 февраля по 1 марта в кемпинг-отеле «Ёлочка» в Иркутском районе. Об этом сообщается на сайте организации. На сегодняшний день для участия в Третьем Байкальском форуме адвокатов подано уже 200 заявок. География участников форума расширила свои границы, причем не только до берегов Балтийского моря: в этом году форум распахнул свои двери для гостей из Польши. Отметим, если в 2018 году число участников составило чуть более 100 человек, то через год эта цифра увеличилась до 185. Байкальский форум адвокатов – площадка, созданная для общения, обмена опытом, а также повышения квалификации адвокатов. Тематические занятия форума предусматривают возможность прямого общения как с лекторами, так и непосредственно с аудиторией. Таким образом, слушатели могут обсудить наболевшие вопросы правоприменительной практики в непринужденной обстановке. В подобном формате, по признанию многих, профессиональное общение имеет больше преимуществ, так как в свободной, почти досуговой, форме позволяет поделиться с коллегами собственными приемами и наработками либо обратиться за советом к более опытным из них. Среди основных вопросов программы: механизм реализации изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», вопросы защиты профессиональных прав адвокатов в России и за рубежом, новеллы и практика применения гражданского законодательства об ответственности за нарушение обязательств, допустимые пределы использования рекламных инструментов адвокатами, практика и формы организации повышения квалификации адвокатов в 21 веке. КООРДИНАТЫ: Для того чтобы принять участие в форуме, необходимо заполнить прилагаемую анкету и отправить ее на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Регистрация участников открыта до 15 февраля.

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