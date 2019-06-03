На Байкальский гражданский форум ожидают около 600 человек

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» пройдёт в Иркутске с 6 по 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году мероприятие пройдёт в шестой раз. Его тема – гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов. В нём примут участие члены Общественной̆ палаты РФ и Общественных палат субъектов РФ, представители исполнительных и законодательных органов власти, муниципалитетов региона, бизнес-структур, научного сообщества и общественности.

– Это уже традиционная открытая площадка для диалога общества, власти и бизнеса. Впервые форум проводился в 2008 году под эгидой Байкальского экономического форума и стал знаковым событием в общественной жизни региона. В нем приняли участие более 300 человек. В этом году мы ожидаем как минимум вдвое больше. Предполагается участие представителей из Ленинградской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областей, Пермского края, республики Бурятия, – сказал председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

В первый день форума, 6 июня, состоится лекция советника генерального директора Фонда президентских грантов Владимира Татаринова.

– С каждым годом у нас в регионе увеличивается количество желающих принять участие в конкурсе президентский грантов. В первом конкурсе этого года от Иркутской области было подано 158 заявок, 37 из них признаны победителями. На второй конкурс 2019 года прием заявок будет вестись с 10 июня по 31 июля, а с 14 октября по 25 ноября начнется прием заявок на первый конкурс 2020 года. У участников конкурса появляется очень много вопросов именно на этапе оформления заявок. Поэтому при поддержке правительства региона организована большая лекция для представителей некоммерческих организаций, – пояснила председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области Альбина Широбокова.

Также в первый день форума член Совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая проведет сессию по теме: «Требования к сервисному сопровождению СОНКО в создании новой̆ среды для продуктивной деятельности НКО».

Затем 7 июня в пройдёт пленарное заседание, а также презентации успешных социальных проектов среди общественных организаций. Во второй половине дня состоятся круглые столы по разным темам. В последний день форума, 8 июня, состоятся мастер-классы и тренинги. Участники форума также обсудят вопросы по развитию ТОСов, общественных палат и муниципальных общественных советов Иркутской области, продвижения общественных инициатив в интернет-пространстве и социальных сетях.